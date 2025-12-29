Guido Rodriguez Juve | occasione dalla Premier League per gennaio Perché Comolli lo prende in considerazione

Guido Rodriguez, attualmente in forza alla Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus a gennaio. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il centrocampo, considerando anche l’interesse di Comolli che lo prende in considerazione come alternativa a Frattesi. La possibile trattativa si inserisce nel quadro di strategie di mercato mirate a migliorare la rosa senza eccessivi investimenti immediati.

in alternativa a Frattesi. Il mercato invernale della  Juventus  è focalizzato su una priorità assoluta: consegnare a  Luciano Spalletti  un nuovo innesto per la mediana. Sebbene il nome di  Davide Frattesi  rimanga un obiettivo di prestigio per il tecnico, le ultime indiscrezioni portano in Inghilterra, dove è emersa con forza la candidatura di  Guido Rodriguez  del West Ham. L’opportunità Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino, 31 anni, è considerato l’uomo d’ordine ideale per elevare il livello tattico della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

