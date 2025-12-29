Guido Rodriguez Juve | occasione dalla Premier League per gennaio Perché Comolli lo prende in considerazione

Guido Rodriguez, attualmente in forza alla Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus a gennaio. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il centrocampo, considerando anche l’interesse di Comolli che lo prende in considerazione come alternativa a Frattesi. La possibile trattativa si inserisce nel quadro di strategie di mercato mirate a migliorare la rosa senza eccessivi investimenti immediati.

in alternativa a Frattesi. Il mercato invernale della Juventus è focalizzato su una priorità assoluta: consegnare a Luciano Spalletti un nuovo innesto per la mediana. Sebbene il nome di Davide Frattesi rimanga un obiettivo di prestigio per il tecnico, le ultime indiscrezioni portano in Inghilterra, dove è emersa con forza la candidatura di Guido Rodriguez del West Ham. L'opportunità Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino, 31 anni, è considerato l'uomo d'ordine ideale per elevare il livello tattico della squadra.

Juventus, non solo Frattesi per il centrocampo: si valuta Rodriguez del West Ham - Saranno giorni intensi per la dirigenza bianconera con il mercato che è. tuttomercatoweb.com

Calciomercato: per l'Inter idee Djalo, Milenkovic e Guido Rodriguez, la Juve penserebbe a Palladino - La stagione calcistica non è ancora finita, ma Inter e Juventus studiano già come potenziare la rosa della prossima stagione. it.blastingnews.com

