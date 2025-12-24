Ricci-Juventus Spalletti lo vuole in regia | Comolli studia lo scambio con Gatti

La Juventus ha individuato in Samuele Ricci il tassello mancante per completare il progetto tattico di Luciano Spalletti in vista del 2026. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il regista è considerato il profilo ideale per dare ordine, ritmo e continuità alla manovra, un metronomo capace di interpretare entrambe le fasi con naturalezza e personalità. Ricci, arrivato al Milan in estate con un investimento importante, è diventato rapidamente un punto di riferimento, qualità che ne ha accresciuto il valore e reso complessa qualsiasi ipotesi di cessione. La strategia di Comolli. Per provare a superare le resistenze rossonere, l’amministratore delegato Damien Comolli starebbe lavorando a una soluzione strutturata: uno scambio tecnico di alto livello. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

