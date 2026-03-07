Scambiava messaggi su jihadismo e attentati nel gruppo social I pericolosi d’Egitto | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Brescia per aver scambiato messaggi nel gruppo social “I pericolosi d’Egitto”, dove discuteva di jihadismo e attentati. La polizia ha individuato l’individuo all’interno di un’organizzazione più ampia coinvolta in attività di comunicazione online. L’arresto si è concluso con il fermo dell’uomo, che non agiva da solo ma faceva parte di un gruppo strutturato.

Brescia, 7 marzo 2026 – Non agiva come un lupo solitario, bensì faceva parte di un gruppo organizzato che comunicava con un sistema di messaggistica chiamato "I pericolosi d'Egitto". Le accuse per lui, già fermato nel 2024, dunque sono aumentate e sono ancora più gravi rispetto al passato, anche perché è stato evidenziato come il ragazzo, prima dell'arresto, volesse arruolarsi nell'organizzazione Daesh. Jihadista egiziano arrestato a Brescia: "Affiliato a un'associazione terroristica" La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di origine egiziana, ritenuto coinvolto in un'associazione con finalità di terrorismo internazionale: Islamic State Khorasan Province (ISKP), di stampo jihadista.