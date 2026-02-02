A Torino, la polizia ha arrestato un uomo di 22 anni, originario di Grosseto, dopo un'aggressione a un agente in servizio. L’indagine continua per identificare gli altri membri di un gruppo di persone incappucciate coinvolte nel tentativo di colpire un ufficiale di polizia.

Un ventiduenne originario di Grosseto è stato arrestato a Torino nell’ambito di un’indagine che punta a identificare i membri di un gruppo di persone in incappucciato coinvolte in un agguato a un agente di polizia in servizio. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 1° febbraio 2026 in un quartiere periferico della città, dove l’agente, impegnato in un normale intervento di controllo del territorio, è stato aggredito da un gruppo di individui con volti coperti. Durante la colluttazione, l’uomo in divisa ha riportato ferite lievi ma ha resistito, riuscendo a chiedere rinforzi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, permettendo il controllo della situazione e l’arresto del principale responsabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Torino un uomo arrestato dopo un agguato a un agente in servizio, indagini in corso su un gruppo di incappucciati.

