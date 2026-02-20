Mr Rain torna a Padova al Gran Teatro Geox

Mr. Rain torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l'atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico: tra questi, il Gran Teatro Geox di Padova, dove il cantante arriverà il 29 ottobre! I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e presso i rivenditori autorizzati. In autunno Mr. Rain, artista con all'attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d'oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro le emozioni, le parole e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l'anima più autentica del suo repertorio.