Sassuolo inaugurato il nuovo centro uffici Somada152

Questa mattina a Sassuolo è stato inaugurato il nuovo centro uffici “Somada152”. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Matteo Mesini e l’Assessore al Commercio Federico Ferrari. Il centro è uno spazio professionale moderno e completamente attrezzato, progettato per accogliere professionisti e consulenti. L’apertura rappresenta un nuovo punto di riferimento nel settore degli spazi di lavoro nella zona.

Spazio professionale moderno e completamente attrezzato pensato per accogliere professionisti, consulenti e operatori dei servizi avanzati Un progetto che valorizza il lavoro professionale e la qualità urbana: "Somada152" nasce per offrire uffici individuali pronti all'uso, con formula "tutto incluso", rivolti a commercialisti, avvocati, medici, psicologi, ingegneri, geometri e altre figure professionali che necessitano di un ambiente operativo efficiente, elegante e privo di complessità gestionali. Gli spazi, realizzati a fine 2025, comprendono sette uffici di diverse metrature, già in parte assegnati, caratterizzati da luminosità, arredi moderni e affaccio sul verde.