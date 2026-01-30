Inaugurato a Roma il nuovo Centro della Fotografia

Questa mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro della Fotografia, situato nell’ex Mattatoio di Testaccio. L’inaugurazione ha portato in città tre grandi mostre che resteranno aperte fino a fine giugno 2026. La struttura si rivolge a appassionati e professionisti, offrendo uno spazio dedicato all’arte fotografica con esposizioni di rilievo. La città si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento culturale.

Cosa: Apertura del nuovo Centro della Fotografia di Roma con tre grandi mostre inaugurali.. Dove e Quando: Presso l'ex Mattatoio di Testaccio; mostre aperte dal 30 gennaio al 29 giugno 2026.. Perché: Un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che celebra i 70 anni del gemellaggio tra Roma e Parigi attraverso l'arte dell'immagine.. Roma riafferma il suo ruolo di capitale internazionale della cultura inaugurando un nuovo, imponente presidio dedicato interamente al linguaggio dell'immagine. Il Centro della Fotografia di Roma, situato negli spazi suggestivi dell'ex Mattatoio, ha aperto ufficialmente le sue porte in una data dal forte valore simbolico: il settantesimo anniversario del gemellaggio che lega indissolubilmente la Città Eterna a Parigi.

