Selvapiana inaugurato il nuovo centro civico San Quirico
Selvapiana ha inaugurato il nuovo centro civico San Quirico, dopo i lavori di ristrutturazione dell'ex asilo. L'intervento ha valorizzato lo storico edificio situato vicino alla chiesa parrocchiale, offrendo uno spazio rinnovato per la comunità locale. L'apertura rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici, contribuendo alla vitalità del quartiere.
Taglio del nastro dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dello storico edificio ex asilo San Quirico a Selvapiana (nei pressi della chiesa parrocchiale). "Sabato pomeriggio, 20 dicembre, abbiamo vissuto una inaugurazione estremamente partecipata, sentita e viva, che ha posto al centro le persone e il valore di un percorso condiviso di rigenerazione urbana e sociale, costruito insieme alla comunità". Lo sottolinea la giunta comunale di Bagno di Romagna, che poi aggiunge: "Le radici di questo risultato stanno nel progetto ’VariEtà San Quirico’, che ha ottenuto, negli anni scorsi, un contributo di 100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
