Sara Conti e Niccolò Macii | si sono amati si sono lasciati hanno ricostruito tutto daccapo I pattinatori inseparabili sul ghiaccio

Sara Conti e Niccolò Macii si sono trovati al centro di una svolta importante nella loro carriera, dopo aver attraversato una crisi sentimentale che ha influenzato anche le esibizioni sul ghiaccio. La coppia ha deciso di ricominciare da zero, lavorando duramente per ritrovare l’armonia perduta. Una delle ultime prove si è svolta durante l’ultimo concorso, dove hanno mostrato un’unità ritrovata e una maggiore sintonia nel loro programma.
Roma, 16 febbraio 2026 – Nel pattinaggio di figura, soprattutto in coppia, le relazioni personali non sono un dettaglio. Condizionano allenamenti, fiducia, sicurezza. Quando Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso la loro storia sentimentale, nel 2023, in molti hanno dato per scontata anche la fine della loro avventura sportiva. Non è andata così. Le vite private hanno preso strade diverse, ma sul ghiaccio la coppia ha continuato a funzionare. Prima di entrare in pista si dicono “insieme”: una parola che ripetono da cinque anni per ricordarsi che, in gara, conta solo l’intesa tecnica e mentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sara Conti: Siamo tutti vicini, ho perso un livello dal sollevamento. Niccolò Macii: Domani cercheremo di far sognare il pubblicoSara Conti e Niccolò Macii sono ottavi dopo il programma corto delle coppie: il pattinaggio artistico italiano, però, non abbandona ancora i sogni di ... oasport.it
CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com