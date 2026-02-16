Sara Conti e Niccolò Macii | si sono amati si sono lasciati hanno ricostruito tutto daccapo I pattinatori inseparabili sul ghiaccio

Roma, 16 febbraio 2026 – Nel pattinaggio di figura, soprattutto in coppia, le relazioni personali non sono un dettaglio. Condizionano allenamenti, fiducia, sicurezza. Quando Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso la loro storia sentimentale, nel 2023, in molti hanno dato per scontata anche la fine della loro avventura sportiva. Non è andata così. Le vite private hanno preso strade diverse, ma sul ghiaccio la coppia ha continuato a funzionare. Prima di entrare in pista si dicono “insieme”: una parola che ripetono da cinque anni per ricordarsi che, in gara, conta solo l’intesa tecnica e mentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sara Conti e Niccolò Macii: la fine del loro amore e le note di Caruso per una medaglia alle Olimpiadi invernali 2026Lui si sposa, lei ha un nuovo compagno, ma sul ghiaccio dei Giochi si dicono ancora una volta: insieme. Con i costumi che raccontano il mare, la luna e il sogno di un podio olimpico. Sono terzi dopo ... vogue.it

Sara Conti: Siamo tutti vicini, ho perso un livello dal sollevamento. Niccolò Macii: Domani cercheremo di far sognare il pubblicoSara Conti e Niccolò Macii sono ottavi dopo il programma corto delle coppie: il pattinaggio artistico italiano, però, non abbandona ancora i sogni di ... oasport.it

CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com