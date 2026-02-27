Arezzo | uomo scomparso trovato cadavere in Arno a Santa Mama

Un uomo scomparso è stato trovato senza vita nel fiume Arno a Santa Mama, in provincia di Arezzo. Il personale dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Distaccamento di Bibbiena, ha individuato il cadavere e ha proceduto al recupero. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata poco prima. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

I Carabinieri hanno effettuato una prima ricerca individuando in zona Santa Mama il cappotto ed il cappello dello scomparso, in prossimità del fiume Arno. Il personale VF Elisoccorritore ha raggiunto il target effettuando un giro di ricognizione ed individuando sulla sponda destra del fiume Arno in prossimità dell'affluente Talla, il corpo dello scomparso dentro le acque del fiume. Recuperato con tecniche fluviali dagli stessi elisoccorritori e dalla squadra di terra, il corpo è stato successivamente consegnato al personale del 118 presente. Sul posto anche i Carabinieri.

Tragedia lungo l’Arno: trovato senza vita l’uomo scomparso in zona Santa MamaIntervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi per una persona scomparsa nel territorio aretino.

