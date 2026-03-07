Sabato 7 marzo 2026, alle 21:30 su Rai1, va in onda Sanremo Top, uno spin-off del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. La trasmissione presenta una selezione di cantanti e ospiti speciali, e include anche classifiche legate alla manifestazione. La puntata si svolge in prima serata e rappresenta una variazione rispetto alla tradizionale formula del Festival.

Sabato 7 marzo 2026, in prima serata su Rai1 alle 21:30,andrà in onda Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Il programma arriva a una settimana dalla conclusione della kermesse musicale e vedrà protagonisti alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’edizione 2026. Accanto al conduttore ci sarà anche Nino Frassica. In studio saranno presenti 15 dei 30 Big che hanno preso parte al Festival, divisi in due appuntamenti televisivi dedicati alla manifestazione. Il titolo Sanremo Top non è nuovo per gli appassionati del Festival. Negli anni Novanta nacque come programma post-Festival, dedicato a misurare il successo delle canzoni presentate all’Ariston. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cos’è, cantanti, ospiti e classifiche

Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cantanti, ospiti e classificheNella serata di sabato 7 marzo 2026, su Rai1 ci sarà l'appuntamento con Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo con Carlo Conti e i cantanti...

Sanremo 2026: cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiFestival di Sanremo 2026: cantanti in gara, canzoni, conduttori, programma serate, duetti, ospiti – Sanremo è pronta a riaccendere le luci...

Sanremo 2026 - Samurai Jay canta Ossessione

Una selezione di notizie su Sanremo Top 2026 con Carlo Conti cos'è....

Temi più discussi: Sanremo Top: Carlo Conti riporta in tv lo storico post Festival con classifiche e protagonisti; La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la serata finale: i top e i flop; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5.

Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1Sanremo Top 2026 torna in onda nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo: due appuntamenti speciali in prime time su Rai1. superguidatv.it

Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cantanti, ospiti e classificheNella serata di sabato 7 marzo 2026, su Rai1 ci sarà l'appuntamento con Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo con Carlo Conti e i cantanti ... fanpage.it

Carlo Conti conduce, insieme a Nino Frassica, due appuntamenti speciali in cui i 30 Big in gara a Sanremo 2026 e i due finalisti delle Nuove Proposte si esibiscono cantando i brani presentati al Festival. "Sanremo Top", da questa sera alle 21.30 su Rai1, acc - facebook.com facebook

C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com