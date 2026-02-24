Sanremo 2026 | cantanti in gara canzoni ospiti programma serate duetti co-conduttori con Carlo Conti

Sanremo 2026 si prepara con l’annuncio dei cantanti in gara, motivati dall’obiettivo di portare sul palco nuove melodie. La manifestazione, che coinvolge anche ospiti internazionali e grandi nomi dello spettacolo, promette serate ricche di duetti e sorprese. La presenza di co-conduttori affiancati a Carlo Conti contribuirà a creare un’atmosfera coinvolgente. La kermesse musicale si avvicina, e il pubblico attende con entusiasmo le prime anticipazioni sul programma.

Festival di Sanremo 2026: cantanti in gara, canzoni, conduttori, programma serate, duetti, ospiti – Sanremo è pronta a riaccendere le luci dell'Ariston e a scandire, sera dopo sera, il ritmo di un'edizione che si preannuncia tra le più ricche e complesse degli ultimi anni. Cinque appuntamenti, trenta Campioni in gara, un sistema di voto articolato e una lunga lista di ospiti italiani e internazionali costruiscono un mosaico che culminerà solo nell'ultima notte, quando verrà proclamato il vincitore assoluto del Festival 2026. Ma prima della proclamazione finale, il percorso sarà costellato di debutti, duelli, cover e super ospiti.

Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateIl Festival di Sanremo 2026 si svolge dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, portando in scena i cantanti, gli ospiti e i duetti cover annunciati.

Guida a Sanremo 2026: ospiti, conduttori, cantanti, canzoni, duetti e classificaIl festival della canzone italiana ha attirato l'attenzione per l'annuncio di nuovi ospiti e artisti in gara.

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti

