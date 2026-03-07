Sanremo Top 2026 con Carlo Conti | cantanti ospiti e classifiche

Sabato 7 marzo 2026 su Rai1 va in onda Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. La serata si svolge in due appuntamenti e vede la partecipazione di diversi cantanti che fanno parte della kermesse. Oltre ai cantanti, sono previsti anche ospiti speciali durante l’evento. La manifestazione si concentra su spettacolo e musica in una cornice televisiva dedicata.

Nella serata di sabato 7 marzo 2026, su Rai1 ci sarà l'appuntamento con Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo con Carlo Conti e i cantanti della kermesse divisi in due appuntamenti. Con il conduttore ci sarà anche Nino Frassica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026: cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiFestival di Sanremo 2026: cantanti in gara, canzoni, conduttori, programma serate, duetti, ospiti – Sanremo è pronta a riaccendere le luci... Leggi anche: Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale Tutti gli aggiornamenti su Sanremo Top 2026 con Carlo Conti.... Temi più discussi: Sanremo Top: Carlo Conti riporta in tv lo storico post Festival con classifiche e protagonisti; La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la serata finale: i top e i flop; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5. Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1Sanremo Top 2026 torna in onda nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo: due appuntamenti speciali in prime time su Rai1. superguidatv.it Sanremo Top: Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival. Appuntamento il 7 e il 14 marzo ... today.it TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio! batte Italia Starter Pack e vola ai quarti di finale! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del - facebook.com facebook C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com