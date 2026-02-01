Carlo Conti a Verissimo pronto per Sanremo 2026 | cantanti canzoni e duetti

Carlo Conti si prepara a tornare sul palco di Sanremo nel 2026. Oggi, per la prima volta, l’ha annunciato a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il conduttore ha parlato di cantanti, canzoni e duetti che aspettano il pubblico nella prossima edizione della kermesse.

(Adnkronos) – È tutto pronto per Sanremo 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, per la prima volta a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per Conti, che si appresta a guidare il suo quinto Festival, è in programma un'intervista ritratto. La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay), dal Teatro Ariston di Sanremo. Ecco le principali informazioni ufficiali sull'evento già svelate: Questo l'elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse: Tommaso Paradiso – I romantici Chiello – Ti penso sempre Serena Brancale – Qui con me Fulminacci – Stupida Sfortuna Ditonellapiaga – Che fastidio! Fedez e Masini – Male necessario Leo Gassmann – Naturale Sayf – Tu mi piaci tanto Arisa – Magica favola Tredici Pietro – Uomo che cade Sal Da Vinci – Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione Malika Ayane – Animali Notturni Luché – Labirinto Raf – Ora e per sempre Bambole di Pezza – Resta Con me Ermal Meta- Stella stellina Nayt – Prima che Elettra Lamborghini – Voilà Michele Bravi – Prima o poi J-Ax – Italia Starter Pack Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta E Colombre Francesco Renga – Il meglio di me Mara Sattei – Le cose che non sai di me LDA e Aka7ven – Poesie clandestine Dargen D'Amico – AI AI Levante – Sei tu Eddie Brock – Avvoltoi Patty Pravo – Opera I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Carlo Conti ha annunciato sabato pomeriggio, durante il Tg1 delle 13:30, i duetti ufficiali del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

