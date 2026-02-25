Sanità Bertolaso vuole cementare lo spirito di gruppo e organizza la Coppa Cobram sugli sci Ma in molti storcono il naso

Bertolaso organizza la Coppa Cobram sugli sci per rafforzare lo spirito di squadra nella sanità lombarda. La scelta di un evento sportivo, che si svolgerà dal 12 al 15 marzo a Ponte di Legno, mira a favorire il confronto tra i direttori generali delle ATS e delle ASST. Tuttavia, alcuni esponenti del settore criticano questa iniziativa, ritenendola poco pertinente rispetto alle sfide quotidiane del sistema sanitario. La domanda sulla sua efficacia rimane aperta.

Milano, 24 febbraio 2026 – L’appuntamento è dal 12 al 15 marzo a Ponte di Legno. Qui sono invitati a convenire i vertici della sanità lombarda, a partire dai direttori generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). L’invito è di quelli che difficilmente si possono rifiutare perché arriva dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. L’obiettivo dichiarato di questa mezza settimana bianca è incoraggiare lo spirito di squadra e di appartenenza tra aziende sanitarie e camici bianchi, migliorare la capacità di lavorare insieme, fare team building: «I risultati attesi dell’iniziativa includono: il rafforzamento della rete relazionale tra le Aziende del sistema lombardo; una maggiore coesione organizzativa e un più solido senso di appartenenza; la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche di welfare organizzativo; il consolidamento del legame tra istituzioni regionali, territorio e comunità professionali». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

