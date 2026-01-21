Trump contro l’Europa | Non vi riconosco più Le accuse da Davos sulla Groenlandia | Subito negoziati ma se mi dite no me ne ricorderò – Il video

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha rivolto un messaggio all’Europa, dichiarando di non riconoscerla più e sottolineando l’urgenza di negoziare sulla Groenlandia. Le sue parole, rivolte a vari interlocutori, evidenziano tensioni e posizioni critiche. Questa dichiarazione segna un momento di confronto tra gli Stati Uniti e l’Europa su questioni di interesse comune e geopolitiche.

«Mi rivolgo a molti amici e anche a qualche nemico». Si è aperto così l’intervento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al World Economic Forum in corso a Davos. «Dopo un anno della mia presidenza l’economia americana è in piena espansione», ha affermato il tycoon, sottolineando che negli Stati Uniti «l’inflazione è praticamente assente» e che «i confini sono impenetrabili». Ha quindi ribadito quelli che definisce «dati straordinari»: «Abbiamo ottenuto impegni di investimento per 18 mila miliardi di dollari nel nostro Paese, qualcosa che nessuna nazione ha mai fatto, nemmeno lontanamente», dichiara Trump.🔗 Leggi su Open.online

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, se direte di no ce ne ricorderemo. L'Europa? Irriconoscibile»

Davos, Trump al forum attacca subito l’Europa: “Non vi riconosco più” – La direttaAl World Economic Forum di Davos, l’arrivo di Donald Trump ha attirato l’attenzione, con il presidente statunitense che ha subito rivolto critiche all’Europa, affermando: “Non vi riconosco più”.

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Trump contro l'Europa: «Non vi riconosco più». Le accuse da Davos sulla Groenlandia: «Ingrati, non siete in grado di difenderla» – Il video
Il presidente Usa al World Economic Forum: «Non userò la forza per prendermi l'isola, ma chiedo negoziati immediati». L'attacco agli alleati europei sull'immigrazione «fuori controllo»

Trump a Davos: «L'Europa non va nella direzione giusta. Usa trattati in modo ingiusto dalla Nato»
«L'Europa non sta andando nella giusta direzione, alcuni Paesi sono irriconoscibili». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos

