Sanchez risponde a Trump con un messaggio chiaro rivolto all’Europa, affermando che non si dev’essere complici di azioni dannose per il mondo e contrarie ai propri valori. In un discorso pubblico, sottolinea che non si deve seguire un’obbedienza cieca e servile, anche di fronte alle possibili ritorsioni di altri paesi. La sua dichiarazione evidenzia una posizione di fermezza e autonomia.

“Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese”. Dal Palazzo della Moncloa il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde a tono alla dichiarazioni di Donald Trump che martedì ha definito la Spagna un alleato “terribile” e ha minacciato di tagliare i rapporti commerciali in risposta al No di Madrid all’uso delle basi militari congiunte di Moron e Rota, in Andalusia, nell’offensiva israelo-statunitense contro il regime degli Ayatollah in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez replica a Trump e dà una scossa all’Europa: “In Iraq è iniziata così. No a un’obbedienza cieca e servile”

