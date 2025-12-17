Un murale contro la violenza di genere è stato realizzato dallo street artist Drugi presso la stazione San Paolo della linea B della metropolitana. L'opera, intitolata

© Romatoday.it - "Dear Stato Help": l'opera contro la violenza sulle donne alla stazione San Paolo

Un murale contro la violenza di genere è stato realizzato dallo street artist Drugi nella stazione San Paolo della linea B della metropolitana. Un’opera di denuncia dopo i tanti episodi di violenza successi nella Capitale, fra gli ultimi la studentessa 23enne violentata davanti alla fermata della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: “…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro la violenza sulle donne

Leggi anche: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la campagna "Questo non è amore" promossa dalla Polizia di Stato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dear John Leggi l’editoriale del direttore @MCriscitiello x.com

Throwback Oggi sono arrivata un po’ dopo la mezzanotte, ma stavo ripensando a quanto è stato bello cantare con le “mie sorelle” e che sono davvero felice della quantità di complimenti che abbiamo ricevuto per lo show nuovo di “DANCE DIVAS”; un via - facebook.com facebook