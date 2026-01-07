S Francesco sulla scena del Dramma Popolare

A San Miniato, sul palco del Teatro del Cielo 2026, sarà rappresentata la figura di San Francesco. Questa scelta sottolinea l’importanza di un personaggio centrale nella tradizione religiosa e culturale italiana, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento. La rappresentazione mira a valorizzare il patrimonio spirituale e artistico, coinvolgendo il pubblico in un percorso di conoscenza e rispetto delle radici storiche e spirituali.

SAN MINIATO (Pisa) Sulla scena sacra del Teatro del Cielo 2026 ci sarà la figura di San Francesco. Una scelta carica di significati. Quest'anno le celebrazioni per San Francesco saranno eccezionali perché si festeggia l' ottavo centenario della sua morte (1226-2026). Le celebrazioni ufficiali partiranno il 10 gennaio alla Porziuncola, mentre Assisi vivrà dodici mesi di eventi spirituali, culturali e di ostensione delle reliquie, celebrando i valori di pace e fraternità. Così anche il Dramma Popolare di San Miniato – con il sostegno della Fondazione Crsm e di banca Credit Agricole – porterà la figura del "Poverello", ancora una volta, sulla scena sacra con una prima nazionale assoluta.

Dramma 2026 "Parlerà di San Francesco" - L’anticipazione è stata data all’assemblea dei soci dal presidente Gabbanini e dal vescovo Paccosi. lanazione.it

