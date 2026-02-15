Tragedia in Versilia Affoga a 26 anni nell’auto piombata dentro il fossato
Un giovane di 26 anni ha perso la vita a Massarosa dopo che la sua auto è finita nel fossato e si è immersa nell’acqua. La tragedia si è verificata nel cuore della notte lungo via Poggio alle Viti, una strada poco trafficata che collega i due comuni. Le urla di aiuto del ragazzo si sono udite da alcune case vicine, rompendo il silenzio notturno e attirando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo.
MASSAROSA (Lucca) Quelle grida, nel cuore della notte, che lì è solitamente silenziosa, hanno oltrepassato i muri delle abitazioni che affacciano su via Poggio alle Viti: una stradina secondaria e di confine tra i comuni di Viareggio e Massarosa. Erano le quattro, ormai quasi l’alba, quando alla centrale del 112 è arrivata la prima richiesta d’emergenza: "Abbiamo sentito chiedere aiuto – spiegherà una residente –. Non so cosa sia successo, ma temo qualcosa di grave". Non poteva nemmeno immaginare quanto. Nessuno avrebbe voluto immaginarlo. I vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato hanno trovato un ragazzo in stato di choc sul ciglio della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
