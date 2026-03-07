Salvata prima di nascere | la storia della piccola Carola e l’intervento impossibile nel grembo materno

Una piccola di nome Carola è stata salvata grazie a un intervento svolto durante la gravidanza, prima della nascita. Alla 28esima settimana di gestazione, i medici hanno affrontato una malformazione molto rara che avrebbe potuto portare alla perdita del battito cardiaco fetale. L’intervento, considerato complesso e rischioso, si è reso necessario per salvare la vita della futura bambina.

Una malformazione rarissima che rischiava di fermare il cuore della piccola Carola alla 28esima settimana di gravidanza. Dalla Puglia al Policlinico di Milano per un intervento laser mini-invasivo che ha cambiato il destino di una famiglia. Quella di Carola (nome di fantasia) è una vicenda che segna il confine tra l’imprevisto e il miracolo della medicina moderna. Tutto è cominciato quando la madre che l’aspettava, si è recata a una visita medica in Puglia. Qui i medici hanno notato un’anomalia nello sviluppo di uno dei polmoni della bimba che porta in grembo. Si trattava di un raro caso di sequestro polmonare in epoca prenatale. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

