Salvata prima di nascere | la storia della piccola Carola e l’intervento impossibile nel grembo materno

Una piccola di nome Carola è stata salvata grazie a un intervento svolto durante la gravidanza, prima della nascita. Alla 28esima settimana di gestazione, i medici hanno affrontato una malformazione molto rara che avrebbe potuto portare alla perdita del battito cardiaco fetale. L’intervento, considerato complesso e rischioso, si è reso necessario per salvare la vita della futura bambina.

Una malformazione rarissima che rischiava di fermare il cuore della piccola Carola alla 28esima settimana di gravidanza. Dalla Puglia al Policlinico di Milano per un intervento laser mini-invasivo che ha cambiato il destino di una famiglia. Quella di Carola (nome di fantasia) è una vicenda che segna il confine tra l’imprevisto e il miracolo della medicina moderna. Tutto è cominciato quando la madre che l’aspettava, si è recata a una visita medica in Puglia. Qui i medici hanno notato un’anomalia nello sviluppo di uno dei polmoni della bimba che porta in grembo. Si trattava di un raro caso di sequestro polmonare in epoca prenatale. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Salvata prima di nascere: la storia della piccola Carola e l’intervento “impossibile” nel grembo materno Chirurgia, storia di Carola salvata a Milano da un intervento in utero(Adnkronos) – Una rarissima malformazione congenita avrebbe ucciso Carola (nome di fantasia) ancora prima di nascere. Leggi anche: Salvata dal tumore prima di nascere, Sofia operata nel ventre della mamma Altri aggiornamenti su Salvata prima. Temi più discussi: Straordinario intervento multispecialistico salva bimba nata con una massa grande quanto la testa; I Vigili del Fuoco celebrano la nascita del Corpo Nazionale: una giornata di eventi tra sede centrale e Fiera di Cagliari; Parto precipitoso all’ospedale di Livorno, la bambina nasce davanti al triage; Gesto disperato in hotel: salvata dalla polizia. Chirurgia, storia di Carola salvata a Milano da un intervento in uteroMilano, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Una rarissima malformazione congenita avrebbe ucciso Carola (nome di fantasia) ancora prima di nascere. notizie.tiscali.it Rara malformazione respiratoria: bimba pugliese operata prima di nascere, Carola è salvaRara malformazione respiratoria, operata una bimba prima di nascere. Il sequestro polmonare in gravidanza è una malformazione ... msn.com Ripubblichiamo il post eliminando la foto di Eye prima del ricovero in rifugio poiché non rispetta gli standard (e ha comportato la penalizzazione del precedente post). La inseriamo comunque nel primo commento. Eye, un’altra vita salvata. Una piccola goc - facebook.com facebook Il CorSport in prima pagina su derby e scudetto: "Lo salva Max" x.com