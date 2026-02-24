Chirurgia storia di Carola salvata a Milano da un intervento in utero

Una malformazione congenita rischiava di causare la morte di Carola prima della nascita. La causa è una condizione molto rara che colpisce il suo sviluppo, ma un intervento in utero eseguito a Milano ha permesso di salvarla. La procedura, effettuata con tecniche innovative, ha coinvolto un team specializzato che ha lavorato con precisione per correggere il problema. Ora, i medici monitorano attentamente il suo stato di salute.

(Adnkronos) – Una rarissima malformazione congenita avrebbe ucciso Carola (nome di fantasia) ancora prima di nascere. Invece, grazie a un intervento eseguito in utero dal team di Chirurgia fetale del Policlinico di Milano, la piccola è venuta alla luce. Affetta da una condizione detta sequestro polmonare in età fetale, che colpisce appena 1 nascituro ogni 10mila gravidanze, al settimo mese di gestazione Carola è stata salvata da un'operazione descritta come "straordinaria". Racconta oggi la sua storia a lieto fine l'Irccs del capoluogo lombardo, che vanta la più ampia expertise in Italia per il trattamento di questi casi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Utero di quasi 2kg rimosso con chirurgia robotica: intervento record al San Pio di BeneventoUn intervento di chirurgia robotica, tra i più rari in Italia, è stato recentemente eseguito all’AORN San Pio di Benevento, rimuovendo un utero di circa 2 kg. Eccezionale intervento all’ospedale ‘Spaziani’, asportato un utero fibromiomatoso di 7 kgAll’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è stato eseguito un intervento chirurgico di grande complessità, durante il quale è stato rimosso un utero fibromiomatoso di 7 kg.