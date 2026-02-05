Salvata dal tumore prima di nascere Sofia operata nel ventre della mamma

Sofia è nata con una diagnosi difficile, un tumore che avrebbe potuto mettere in discussione la sua vita già prima di uscire dal grembo materno. I medici sono intervenuti in tempo, eseguendo un'operazione nel ventre della mamma, e ora la piccola sta bene. È un caso che ha fatto discutere e che dimostra come la medicina possa salvare vite anche nelle situazioni più complicate.

Quando Sofia è nata, era già un miracolo. Il suo sorgere al mondo è stato preceduto da un intervento chirurgico unico in Italia, realizzato a Padova, in un'operazione durata sei ore, con ventotto medici coinvolti, e una procedura mai tentata prima per rimuovere un tumore da un neonato ancora in attesa di nascere. È successo il 31 dicembre 2025, in un'ora in cui la piccola, con un tumore polmonare di 14 centimetri, era ancora dentro il ventre della madre, e non aveva ancora potuto respirare. La storia comincia con la diagnosi: Sofia soffriva di un tumore raro, un FIL (fibroma infiammatorio della linfa), riportato soltanto 23 volte nella storia della medicina mondiale.

