Congresso Sigo al Petruzzelli il messaggio di Meloni | Salute donne priorità strategica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in corso al Teatro Petruzzelli di Bari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato l’importanza della salute delle donne come priorità strategica. L’evento riunisce esperti e professionisti del settore per discutere tematiche fondamentali legate alla ginecologia e ostetricia.

Immagine generica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto pervenire un suo messaggio al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in corso al Teatro Petruzzelli di Bari. A riportarne il contenuto è AdnKronos.Nel suo saluto, la premier ha sottolineato il valore storico. Baritoday.it

Congresso Sigo al Petruzzelli, il messaggio di Meloni: “Salute donne priorità strategica” - La presidente del Consiglio interviene con un messaggio al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia in corso a Bari ... baritoday.it

congresso sigo petruzzelli messaggioA Bari 100mo congresso Sigo, Meloni: ''Governo impegnato per tutela donne'' - Un messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato fatto pervenire al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in corso n ... msn.com