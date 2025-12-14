Congresso Sigo al Petruzzelli il messaggio di Meloni | Salute donne priorità strategica

Al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in corso al Teatro Petruzzelli di Bari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato l’importanza della salute delle donne come priorità strategica. L’evento riunisce esperti e professionisti del settore per discutere tematiche fondamentali legate alla ginecologia e ostetricia.

