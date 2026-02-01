Salute della schiena a scuola | il peso dello zaino non causa scoliosi ma servono screening e prevenzione nelle aule per tutelare gli studenti

A Lecce, si parla di schiena e studenti. L’università del Salento ha organizzato un convegno tra docenti e famiglie per parlare di come prevenire i problemi alla colonna vertebrale. Il mal di schiena colpisce il 20% dei ragazzi in età scolare, ma il peso dello zaino non è la causa principale della scoliosi. Gli esperti chiedono di fare più screening e prevenzione in classe, per aiutare i giovani a stare meglio.

Il mal di schiena colpisce il 20% dei giovani in età scolare. L’università del Salento ha organizzato un convegno presso l’Istituto Marcelline di Lecce per sensibilizzare famiglie e docenti sulla prevenzione delle patologie vertebrali. La salute vertebrale degli studenti registra un peggioramento significativo negli ultimi anni. Andrea Bernetti, professore di Medicina fisica e riabilitativa dell’università del Salento e segretario generale della Simfer, evidenzia come il 20% dei giovani soffra di lombalgia persistente o ricorrente. La sedentarietà, l’obesità e i fattori psicologici come stress e ansia rappresentano i principali elementi di rischio per lo sviluppo di problematiche al rachide durante l’età evolutiva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

