LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | Austria da sola per l’oro che bagarre dietro! Italia eliminata

L’Austria conquista la vetta nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, provocando una vera battaglia tra le altre nazioni. La squadra austriaca ha messo in mostra una serie di salti impressionanti, accumulando un totale di 568 punti dopo quattro rotazioni. Dietro di loro, le squadre si sfidano per il podio, mentre l’Italia è stata eliminata dalla competizione. La seconda serie partirà alle 20:30, promettendo ancora emozioni.

20:21 Seconda serie che avrà inizio alle ore 20:30! 20:19 Classifica dopo la quarta rotazione di sei: 1 – Austria – 568.7 2 – Poland – 547.3 (-21.4) 3 – Norway – 538.0 (-30.7) 4 – Germany – 537.7 (-31.0) 5 – Slovenia – 536.1 (-32.6) 6 – Japan – 535.2 (-33.5) 7 – Switzerland – 522.1 (-46.6) 8 – United States of America – 520.2 (-48.5) 9 – Finland – 511.0 (-57.7) 10 – Italy – 510.1 (-58.6) 11 – Kazakhstan – 482.4 (-86.3) 12 – France – 477.6 (-91.1) 20:15 Game set e match Austria, con due serie di anticipo. Embacher atterra a 139 metri e porta il margine dell'Austria al sicuro.

Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori.

Il salto con gli sci ai Giochi Olimpici inizia tra poco, dopo che le squadre hanno presentato le loro formazioni ufficiali.

