LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | Austria da sola per l’oro che bagarre dietro! Italia eliminata
L’Austria conquista la vetta nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, provocando una vera battaglia tra le altre nazioni. La squadra austriaca ha messo in mostra una serie di salti impressionanti, accumulando un totale di 568 punti dopo quattro rotazioni. Dietro di loro, le squadre si sfidano per il podio, mentre l’Italia è stata eliminata dalla competizione. La seconda serie partirà alle 20:30, promettendo ancora emozioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:21 Seconda serie che avrà inizio alle ore 20:30! 20:19 Classifica dopo la quarta rotazione di sei: 1 – Austria – 568.7 2 – Poland – 547.3 (-21.4) 3 – Norway – 538.0 (-30.7) 4 – Germany – 537.7 (-31.0) 5 – Slovenia – 536.1 (-32.6) 6 – Japan – 535.2 (-33.5) 7 – Switzerland – 522.1 (-46.6) 8 – United States of America – 520.2 (-48.5) 9 – Finland – 511.0 (-57.7) 10 – Italy – 510.1 (-58.6) 11 – Kazakhstan – 482.4 (-86.3) 12 – France – 477.6 (-91.1) 20:15 Game set e match Austria, con due serie di anticipo. Embacher atterra a 139 metri e porta il margine dell’Austria al sicuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia prova ad accedere nella terza e decisiva serie!
Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori.
LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: a breve si parte, nuove regole
Il salto con gli sci ai Giochi Olimpici inizia tra poco, dopo che le squadre hanno presentato le loro formazioni ufficiali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: Polonia in zona medaglia dopo 3 salti su 6; Giorno 5, Sessione 4 | Slittino, Salto con gli sci, Pattinaggio di figura (ES1) Milano Cortina 2026; LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000.
LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: Slovenia contro Giappone nell’ultima gara del programmaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a coppie maschile, definita Super Team ... oasport.it
LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince ancora Stroem! Trionfo NorvegiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Con anche una bella Italia, si chiude qui la DIRETTA LIVE della prova su Large Hill da Predazzo, si chiude ... oasport.it
L’ULTIMA GARA Sta per chiudersi il programma olimpico del salto con gli sci a #MilanoCortina2026! A Predazzo c’è il Super Team maschile: per noi Giovanni Bresadola e Alex Insam! Tre medaglie, 17 nazioni: dalle 18 il turno di prova, dalle 19 la com - facebook.com facebook