Maltempo anche a Mascali chiudono le attività commerciali delle frazioni marinare

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, le attività commerciali delle frazioni marinare di Mascali sono state temporaneamente chiuse. Dopo un vertice con la Prefettura di Catania, il sindaco Luigi Messina ha firmato un’ordinanza che rafforza le misure di prevenzione nel territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i rischi legati al maltempo.

Dopo il vertice in videoconferenza con la Prefettura di Catania, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha firmato un'ordinanza che inasprisce ulteriormente le misure di prevenzione sul territorio comunale. Con l'allerta rossa che non accenna a diminuire, l'obiettivo è ridurre al minimo la.

