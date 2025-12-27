aveva bottiglia incendiaria tre anni e 9 mesi

Al Tribunale Collegiale di Como, davanti al quale era finito a processo con l’accusa di tentata violenza privata, con l’aggravante della modalità mafiosa per le modalità del gesto, e di porto in luogo pubblico di bottiglia incendiaria, aveva dichiarato di aver fatto tutto da solo, assumendosi la totale responsabilità di quel gesto e cercando di scagionare il figlio, coinvolto in concorso. All’esito di un processo durante oltre un anno, i giudici hanno condannato solo lui, Maurizio Moio, 52 anni di Cantù, a 3 anni e 9 mesi, una pena leggermente superiore a quando chiesto dal pubblico ministero della Dda Sara Ombra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

