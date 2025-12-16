Cartucce fiori e una bottiglia sospetta attaccati sul muro di casa | intimidazione al sindaco di Ravanusa

A Ravanusa, il sindaco Salvatore Pitrola ha segnalato un episodio inquietante: cartucce, fiori e una bottiglia sospetta affissi sul muro di casa sua. L'evento, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato preoccupazione tra la comunità e le autorità, che stanno indagando su un gesto di intimidazione rivolto al primo cittadino.

Tre bossoli di arma da fuoco, un contenitore con un liquido non identificato e un mazzo di fiori attaccati nel muro dell'abitazione del sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, che ha denunciato alle autorità competenti il fatto avvenuto nei giorni scorsi."Un gesto grave e inquietante, che ha.

