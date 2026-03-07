Sala gremita a Telese Terme per il forum del Rotary sulla riforma costituzionale

A Telese Terme, nella Sala Principe Umberto II del Grand Hotel Telese, si sono riuniti professionisti del diritto e cittadini per discutere della riforma costituzionale durante il forum organizzato dal Rotary. La partecipazione all’evento, svoltosi giovedì 5 marzo, ha superato le aspettative, attirando un pubblico numeroso e variegato. L’incontro si è concentrato sul referendum costituzionale e sul ruolo della riforma.

Una partecipazione che ha superato ogni aspettativa quella registrata giovedì 5 marzo per il convegno “Verso il referendum costituzionale. Dialoghi e confronti sulla giustizia”. L’evento, promosso dal Rotary Club Valle Telesina presieduto da Ferdinando Ceglia, in stretta sinergia con il Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti, ha trasformato la maestosa Sala Principe Umberto II del Grand Hotel Telese nel cuore pulsante del dibattito giuridico e civile della provincia. La splendida sala, simbolo di eleganza e storia, è apparsa gremita in ogni ordine di posto. A colpire è stata la composizione della platea: accanto a una massiccia presenza di operatori del diritto, tra cui numerosi avvocati in aggiornamento professionale, si è registrata la partecipazione di moltissimi cittadini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sala gremita a Telese Terme per il forum del Rotary sulla riforma costituzionale Avellino al voto informato: giuristi e giornalisti a confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum.Avellino si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro costituzionale del Paese. Casapesenna, Giustizia e Referendum: il 7 marzo un confronto di alto profilo sulla riforma costituzionaleTempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 7 marzo 2026, a partire dalle ore 11:00, la Sala Consiliare dell’Area PIP di Casapesenna si trasformerà in un...