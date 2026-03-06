Sal Da Vinci canta ‘Per sempre sì’ al Maradona prima di Napoli-Torino

Prima dell'inizio della partita tra Napoli e Torino, lo stadio Maradona ha accolto con entusiasmo Sal Da Vinci, che ha interpretato dal vivo il brano ‘Per sempre sì’, vincitore del Festival di Sanremo. La performance ha coinvolto i tifosi presenti, creando un'atmosfera di attesa e entusiasmo prima del calcio d'inizio. L'artista ha cantato il brano in modo diretto, senza altri interventi o commenti.

Grande accoglienza dei tifosi dello stadio Maradona per Sal Da Vinci che prima dell'inizio della partita Napoli-Torino ha cantato 'Per sempre sì' il brano con il quale ha vinto il festival di Sanremo. Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis gli ha consegnato una maglietta azzurra con la scritta 'Sal Da Vinci vincitore del festival di Sanremo'. Subito il cantante ha fatto un giro di campo per mostrare al pubblici il trofeo che gli è stato consegnato come vincitore del festival della canzone italiana. "Ora – ha detto rivolgendomi ai tifosi – fatemi andare in curva, settore nel quale da bambino seguivo le partite del Napoli".

