Stasera, Sal Da Vinci si esibirà al Maradona prima dell'inizio della partita tra Napoli e Torino. L'artista, che ha partecipato di recente al Festival di Sanremo, si esibirà sul palco prima del calcio d'inizio. L'evento musicale si svolge nel contesto della manifestazione sportiva e coinvolge il pubblico presente allo stadio.

Dall’Ariston al Maradona. Sal Da Vinci, in trionfo sabato scorso al Festival di Sanremo poche ore dopo la vittoria del Napoli al Bentegodi contro il Verona, si esibirà oggi allo stadio prima della partita con il Torino. Il club azzurro lo ha invitato a esibirsi confermando il trend di valorizzazione delle radici e del patrimonio artistico della città inaugurato dal dg dell’area business, Tommaso Bianchini, e Sal, grande tifoso della squadra e abituale frequentatore della tribuna, lo farà al cospetto di quasi cinquantamila persone: gli spettatori previsti per la partita, infatti, sono stimati intorno ai quarantottomila. Una grande emozione... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-Torino

Sal da Vinci al Maradona per Napoli-Torino! Cos’è previsto prima del matchNapoli si prepara a riabbracciare Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo grazie al brano “Per Sempre sì”.

Leggi anche: Repubblica: “Il Maradona accoglie Sal Da Vinci, notte speciale per Napoli-Torino”

Sal da Vinci e Stefano De Martino Napoli 2025

Altri aggiornamenti su Sal Da Vinci stasera canterà al....

Temi più discussi: Oggi sposi: Sal da Vinci sbanca Sanremo; I complimenti di Verdone a Sal Da Vinci: 'Oggi Troppo Forte sei tu'; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho impiegato 50 anni per arrivare qui.

Balivo sbotta in diretta per le critiche a Sal Da Vinci: Ve ne farete una ragioneLa polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi, difese e il ruolo della Campania, Caterina Balivo si espone in prima persona. libero.it

Sal Da Vinci, ovvero viva Napoli che vince con le canzoni brutte. Proprio come il Napoli giocando maleNon abbiamo più bisogno di Maradona o Pino Daniele per trionfare. Ci bastano Raspadori e Sal Da Vinci. Vivaddio. ilnapolista.it

Qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio “Per Sempre Sì” il 3 marzo 2026. Quel qualcuno però non è Sal Da Vinci. La domanda è consultabile sul sito del Ministero del Made in Italy, come scoperto da Fanpage.it. - facebook.com facebook

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com