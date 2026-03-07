Sagra del Sacro Cuore a rischio chiusura | Non si può trattare il volontariato come un’attività commerciale

Il consigliere comunale de La Civica ha presentato un'interrogazione dopo che l’associazione “Insieme Per” ha deciso di interrompere l’organizzazione della sagra del Sacro Cuore. La decisione ha portato alla possibilità di chiusura dell’evento che da anni coinvolge la comunità. La questione riguarda il modo in cui il volontariato viene considerato, con l’associazione che denuncia un trattamento simile a quello di un’attività commerciale.

La nota del consigliere comunale de La Civica Marco Salvador: "L'amministrazione comunale si faccia portavoce di questi problemi" Il consigliere comunale de La Civica Marco Salvador ha presentato un'interrogazione dopo la decisione dell'associazione "Insieme Per" di mettere i remi in barca rinunciando all'organizzazione della sagra del Sacro Cuore. "Negli ultimi mesi molte associazioni del nostro territorio stanno segnalando una crescente difficoltà legata ai nuovi vincoli fiscali applicati alle attività delle sagre e delle manifestazioni organizzate dal volontariato. Parliamo di realtà che rappresentano un pilastro della vita...

