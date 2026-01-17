IL TESTO ’SACRO’ LA PORTA SI PUÒ RESTRINGERE

Stefano Benni, nel romanzo La compagnia dei Celestini, ha fissato il ’regolamento unico e segreto’ della pallastrada. Tra i vari articoli, il regolamento recita: "Le squadre sono di cinque giocatori senza limiti di età, sesso, razza e specie animale; il campo di gioco può essere di qualsiasi fondo e materiale a eccezione dell’erba morbida, deve avere almeno una parte in ghiaia, almeno un ostacolo quale un albero o un macigno, una pendenza fino al venti per cento, almeno una pozzanghera fangosa e non deve essere recintato; le porte sono delimitate da due sassi, o barattoli, o indumenti, e devono misurare sei passi del portiere; è però ammesso che il portiere restringa la porta, se non si fa scoprire, e che parimenti l’attaccante avversario la allarghi di nascosto fino a un massimo di venti metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Si accende il sacro fuoco olimpico, Milano Cortina può iniziare

Leggi anche: Alessandria, profanata una chiesa: bruciato testo sacro e lasciata immondizia nella navata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Guardian cita l’indagine dello Spk Group, secondo cui lo scorso anno in Gran Bretagna l’acquisto del testo sacro è aumentato del 134 per cento rispetto a sei anni prima, con un incasso di 6 milioni e 300 sterline - facebook.com facebook

Il luogo sacro Mezzanottiniano. #DonMatteo15 #Mezzanottini x.com