Corda Molle a pagamento | il balletto delle ipotesi e la polemica infuocata
La Provincia di Brescia smentisce le voci sul possibile pagamento del pedaggio sulla Corda Molle. Dopo le indiscrezioni circolate ieri, che parlavano di un avvio del pagamento già da marzo e di sconti per i residenti, l’ente locale ha chiarito che al momento non ci sono decisioni definitive. La questione resta aperta, e i residenti restano in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.
Brescia – Corda Molle a pagamento? Non c’è ancora nessuna certezza. Dopo le notizie apparse ieri in merito all’avvio del pagamento a partire da marzo, con sconti ai residenti dei comuni attraversati dalla bretella autostradale tra Montichiari e Ospitaletto, la Provincia ha voluto «precisare e smentire alcune notizie e ricostruzioni che non rispecchiano l’effettivo andamento delle interlocuzioni in corso». In sostanza, il confronto con il ministero delle Infrastrutture e con la società Autovie Padane è ancora aperto, per individuare la «soluzione tecnicamente e amministrativamente più efficace e sostenibile, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico e dell’equilibrio economico finanziario della concessione». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Corda Molle
Tragedia sulla Corda Molle. La vittima è Vincenzo Tusa
L'annuncio di Matteo Salvini: sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio
Ultime notizie su Corda Molle
Argomenti discussi: Pedaggio sulla Corda Molle: un’incognita lunga due anni; Corda Molle a pagamento: il balletto delle ipotesi (e la polemica infuocata); Corda Molle a pagamento? Benzoni: Salvini tradisce le promesse; Corda Molle, arriva il pedaggio da marzo ipotesi per i residenti - Radio Bruno.
Corda Molle, pedaggi in arrivo: si valutano sconti per i residentiSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, da marzo entreranno in vigore i pagamenti raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari. Allo studio una serie di riduzioni per i residenti, ma ... quibrescia.it
Corda Molle a pagamento? Benzoni: «Salvini tradisce le promesse»Il deputato di Azione ha depositato un’interrogazione parlamentare: «La verità è che sulla questione regnano improvvisazione e scaricabarile istituzionale» ... giornaledibrescia.it
Corda Molle a pagamento Benzoni: «Salvini tradisce le promesse» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.