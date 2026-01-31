La Provincia di Brescia smentisce le voci sul possibile pagamento del pedaggio sulla Corda Molle. Dopo le indiscrezioni circolate ieri, che parlavano di un avvio del pagamento già da marzo e di sconti per i residenti, l’ente locale ha chiarito che al momento non ci sono decisioni definitive. La questione resta aperta, e i residenti restano in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Brescia – Corda Molle a pagamento? Non c’è ancora nessuna certezza. Dopo le notizie apparse ieri in merito all’avvio del pagamento a partire da marzo, con sconti ai residenti dei comuni attraversati dalla bretella autostradale tra Montichiari e Ospitaletto, la Provincia ha voluto «precisare e smentire alcune notizie e ricostruzioni che non rispecchiano l’effettivo andamento delle interlocuzioni in corso». In sostanza, il confronto con il ministero delle Infrastrutture e con la società Autovie Padane è ancora aperto, per individuare la «soluzione tecnicamente e amministrativamente più efficace e sostenibile, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico e dell’equilibrio economico finanziario della concessione». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corda Molle a pagamento: il balletto delle ipotesi (e la polemica infuocata)

Approfondimenti su Corda Molle

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Corda Molle

Argomenti discussi: Pedaggio sulla Corda Molle: un’incognita lunga due anni; Corda Molle a pagamento: il balletto delle ipotesi (e la polemica infuocata); Corda Molle a pagamento? Benzoni: Salvini tradisce le promesse; Corda Molle, arriva il pedaggio da marzo ipotesi per i residenti - Radio Bruno.

Corda Molle, pedaggi in arrivo: si valutano sconti per i residentiSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, da marzo entreranno in vigore i pagamenti raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari. Allo studio una serie di riduzioni per i residenti, ma ... quibrescia.it

Corda Molle a pagamento? Benzoni: «Salvini tradisce le promesse»Il deputato di Azione ha depositato un’interrogazione parlamentare: «La verità è che sulla questione regnano improvvisazione e scaricabarile istituzionale» ... giornaledibrescia.it

Corda Molle a pagamento Benzoni: «Salvini tradisce le promesse» x.com