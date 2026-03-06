Corda Molle la Regione entra in campo | Ora trattativa con Ministero e concessionario

La Regione Lombardia ha dichiarato di essere entrata ufficialmente nella questione della Corda Molle, assumendo il ruolo di garante per il territorio bresciano. La comunicazione riguarda l’avvio di trattative con il Ministero e il concessionario autostradale, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle trattative o sui tempi previsti.

Dal Consiglio regionale mandato alla Giunta per aprire il tavolo con Roma e Autovia Padana. Del Bono: "Servono soluzioni strutturali". E la Lega in Regione sconfessa l’accordo della Provincia La Regione Lombardia entra ufficialmente nella partita della Corda Molle, assumendo il ruolo di garante per il territorio bresciano nella complessa trattativa con il Governo e con il concessionario autostradale. È questo il risultato centrale del voto unanime espresso giovedì dal Consiglio regionale: un'intesa nata da tre diverse mozioni che, pur partendo da premesse politiche distinte, sono approdate a un testo condiviso. Il confronto in aula ha spinto i promotori a uniformare gli impegni, siglando un patto trasversale per il territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Corda Molle a pedaggio: esenzioni e sconti "graziano" molti utentiBrescia – Non è la soluzione ottimale, ovvero la totale gratuità, ma chi ha seguito la partita assicura che è il miglior risultato raggiungibile.

