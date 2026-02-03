piogge temporali e vento forte al centro sud allerta gialla anche in calabria e sicilia

Un’onda di maltempo si sta abbattendo sul Centro-Sud. Piogge intense, temporali e vento forte stanno creando disagi in Calabria e Sicilia. Le previsioni parlano di una perturbazione atlantica che si sta muovendo verso il Mediterraneo occidentale, portando pioggia e raffiche di vento che già si fanno sentire sulla regione. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, e le autorità invitano alla prudenza mentre le condizioni atmosferiche continuano a peggiorare.

Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell’Italia centro-meridionale, determinando una fase perturbata con piogge diffuse associate ad un rinforzo dei venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio ed Umbria, in estensione dalla mattina di domani a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La perturbazione si sposta verso sud, portando onde alte fino a cinque metri sulla Sardegna e la Sicilia occidentale.

Maltempo, famiglie evacuate a Catania. Allerta rossa al Sud

