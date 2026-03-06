Sabaudia | pressioni sulla guardia costiera per allentare i controlli indagato il sindaco Mosca

La Procura di Latina ha aperto un’indagine che coinvolge il sindaco di Sabaudia, accusato di aver esercitato pressioni sulla guardia costiera per ridurre i controlli. Questa inchiesta segue un’altra recente che ha portato all’arresto dell’ex vicesindaco del Comune. La situazione ha sollevato attenzione sulle relazioni tra l’amministrazione e le forze dell’ordine locali.

Una nuova inchesta scuote il Comune. Conttatato il primo cittadino non rilascia dichiarazioni: "Non ho ancora cognizione degli atti del procedimento” Una nuova indagine della Procura di Latina scuote il Comune di Sabaudia dopo quella che nelle scorse settimane ha portato all’arresto dell’ormai ex vicesindaco Giovanni Secci. Il primo cittadino Alberto Mosca risulta infatti indagato per aver esercitato pressioni, sia con telefonate che durante incontri, sul comandante della guardia costiera al fine di allentare i controlli sulle spiagge. Secondo quanto emerso, il periodo preso in considerazione è quello relativo alla scorsa estate; le indagini... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Pressioni sulla guardia costiera, indagato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca Guardia Costiera, rafforzati i controlli sulla filiera ittica per le festivitàUn impegno – questo – che, oggi, assume un valore ancora più significativo, alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana quale... Una raccolta di contenuti su Sabaudia pressioni sulla guardia.... Temi più discussi: Pressioni sulla Guardia Costiera, indagato il sindaco di Sabaudia; Minacce al comandante della Guardia Costiera per i controlli a Sabaudia, indagato il sindaco Alberto Mosca; INCHIESTA CHIOSCHI, LE PRESSIONI ALLA GUARDIA COSTIERA COSTANO UN'INDAGINE AL SINDACO MOSCA; Pressioni per allentare i controlli della Guardia Costiera, avviso di garanzia per il sindaco di Sabaudia. Pressioni sulla guardia costiera, indagato il sindaco di Sabaudia Alberto MoscaUna nuova inchesta scuote il Comune di Sabaudia. Conttatato il sindaco non rilascia dichiarazioni: Non ho ancora cognizione degli atti del procedimento ... latinatoday.it Sabaudia: pressioni sulla guardia costiera per allentare i controlli, indagato il sindaco MoscaUna nuova inchesta scuote il Comune. Conttatato il primo cittadino non rilascia dichiarazioni: Non ho ancora cognizione degli atti del procedimento ... latinatoday.it Del Monte Coppa Italia A3 La Viridex Sabaudia arriva a Belluno pronta a giocarsi la Final Four. Il capitano Samuel Onwuelo racconta l’entusiasmo della squadra: “La Coppa Italia è bellissima da giocare. È un evento che ci siamo conquistati sul campo e - facebook.com facebook