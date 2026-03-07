Sabato e domenica saranno caratterizzati da piogge irregolari nelle ore centrali, con cieli coperti già dalla mattina di sabato. Il cedimento dell'anticiclone inizia nella mattinata di sabato, portando condizioni di cielo nuvoloso e precipitazioni variabili durante il fine settimana. Le piogge si presenteranno in modo discontinuo, con intervalli di tregua tra le precipitazioni. Le temperature rimarranno moderate durante i due giorni.

Cedimento anticiclonico già dalla mattinata di #Sabato con cieli coperti. Dal primo pomeriggio un fronte "occluso" interesserà la nostra regione, con piogge e rovesci irregolari anche a carattere temporalesco. Dorsale interna centro meridionale maggiormente esposta ai fenomeni, che risulteranno da moderati a localmente intensi. Situazione che resterà uguale anche nella giornata di #Domenica, sempre nelle ore centrali con rovesci irregolari. Generale miglioramento nel corso delle serate sia di Sabato che Domenica. mappa che indica gli accumuli previsti dalle 07:00 di oggi sabato 7 Marzo fino alle 07:00 di Domenica 8 Marzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sabato e domenica con piogge irregolari nelle ore centrali

San Valentino con l’ombrello: piogge sabato, schiarite domenica. Prosegue una fase di instabilitàLa perturbazione legata al ciclone di San Valentino porterà piogge intense sabato e neve oltre i 1000 metri in Appennino.

Australia sperimenta energia solare condivisa gratuita nelle ore centrali giornaliereL’Australia è il Paese più soleggiato al mondo e negli ultimi dieci anni ha trasformato questa caratteristica geografica in una efficiente leva...

Approfondimenti e contenuti su Sabato e domenica con piogge irregolari....

Temi più discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo; Eventi per Bambini a Roma nel Weekend: Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2026; LE FUGGITIVE CON PAOLA QUATTRINI E GAIA DE LAURENTIIS DIRETTE DA STEFANO ARTISSUNCH SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO AL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO: DUE DONNE IN FUGA TRA RISATE E RIFLESSIONI; Permessi elettorali referendum 22-23 marzo 2026: diritti, riposi e retribuzione per i lavoratori.

Sabato domenica e lunedì, al Teatro Bellini | RecensioneLuca De Fusco tenta Eduardo De Filippo al Teatro Bellini: senza rivisitazioni, porta in scena Sabato domenica e lunedì nel cuore di Napoli ... eroicafenice.com

Torna sabato e domenica la Fiera di San GiuseppeLa fiera di San Giuseppe torna ad animare l’Oltretorrente con due giorni di festa, sapori e tradizione. Sabato 14 marzo (dalle 16 alle 23) e domenica 15 (9-20), la storica fiera di San Giuseppe riacce ... gazzettadiparma.it

Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - sabato 7 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: cielo sereno o poco nuvoloso sul centro-nord della regione con possibile nebbia o nubi basse durante la notte e al primo - facebook.com facebook

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #7marzo. #Petrolio, i Paesi del Golfo verso lo stop. Quotazioni oltre i 90 $, #Borse in caduta. #Trump: «Resa senza condizioni e leader iraniano scelto da me». #buonalettura #primapagina x.com