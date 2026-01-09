Australia sperimenta energia solare condivisa gratuita nelle ore centrali giornaliere

L’Australia, il paese più soleggiato al mondo, ha avviato un progetto di energia solare condivisa gratuita durante le ore centrali del giorno. Negli ultimi dieci anni, ha promosso lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili, sfruttando appieno il potenziale del suo clima favorevole. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’indipendenza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile.

L'Australia è il Paese più soleggiato al mondo e negli ultimi dieci anni ha trasformato questa caratteristica geografica in una efficiente leva energetica. Oggi il fotovoltaico non rappresenta più una componente marginale del mix elettrico nazionale, ma una colonna portante del sistema.

Australia: in pista le auto a energia solare - Al via il Bridgestone World Solar Challenge (BWSC), la gara internazionale di auto ad energia solare che vede sfidarsi i team di ... repubblica.it

Solare termico a concentrazione: gli speciali specchi australiani in plastica che riducono i costi del 40% - Un team australiano ha sviluppato una nuova tecnologia solare termica a concentrazione (CST) basata su specchi in plastica leggera, che riduce i costi fino al 40%. greenme.it

