San Valentino con l’ombrello | piogge sabato schiarite domenica Prosegue una fase di instabilità

Sabato le piogge colpiranno tutta l’Emilia Romagna, e molti usciranno di casa con l’ombrello in mano. La giornata sarà segnata da un tempo instabile, con nuvole e pioggia che dureranno fino a sera. Domenica, invece, il cielo si aprirà e il sole tornerà a splendere, portando un po’ di sollievo dopo il weekend di maltempo. La perturbazione, collegata al ciclone di San Valentino, sta attraversando l’Italia e continuerà a portare pioggia e vento nelle prossime ore.

La perturbazione legata al ciclone di San Valentino porterà piogge intense sabato e neve oltre i 1000 metri in Appennino. Domenica torna il sole, ma lunedì è atteso un nuovo peggioramento Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com: "Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000 metri.

