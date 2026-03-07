Sabalenka show a Indian Wells | passa il turno e sfoggia l’anello di fidanzamento da un milione di dollari

A Indian Wells, Aryna Sabalenka ha superato il turno e ha mostrato pubblicamente il suo anello di fidanzamento del valore di un milione di dollari. La tennista bielorussa, nota per le sue grandi giocate, ha attirato l’attenzione anche con questo gesto. Il suo talento in campo e la presenza di pubblico sono stati protagonisti della giornata di torneo.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka ha ormai abituato il pubblico a grandi giocate. E soprattutto, sa come far parlare di sé. La numero uno del ranking mondiale ha debuttato nel Wta 1000 di Indian Wells battendo senza troppa fatica Himeno Sakatsume con il punteggio di 6-4 6-2. Con una particolarità: la bielorussa ha giocato il suo match d'esordio nel torneo con un anello da 12 carati in bella vista. Un regalo ricevuto pochi giorni fa dal suo compagno e futuro marito Georgios Frangulis, che proprio in California le ha chiesto di sposarlo con un anello del valore stimato di un milione di dollari. Insomma, non malissimo. La fuoriclasse bielorussa ha parlato del regalo in conferenza stampa: "È molto comodo.