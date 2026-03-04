Sabalenka a Indian Wells la proposta di matrimonio con mega anello di diamanti | Io e te per sempre

Durante il torneo di Indian Wells, Aryana Sabalenka, attuale numero uno del tennis femminile, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, l'imprenditore brasiliano Georgios Frangulis. La proposta è stata accompagnata da un grande anello di diamanti e ha portato i due a promettersi di essere insieme per sempre. Sabalenka e Frangulis sono fidanzati da tempo.

Aryana Sabalenka, la numero 1 del tennis femminile, a Indian Wells ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, l'imprenditore brasiliano Georgios Frangulis. Momento emozionante, che è finito in rete, dov'è stato apprezzatissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

