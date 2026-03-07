Russell in pole in Australia | prima fila tutta Mercedes Come è andata per le Ferrari

In Australia, George Russell ha ottenuto la pole position nella prima gara della stagione 2026 di Formula 1, portando la Mercedes in prima fila insieme a Kimi Antonelli. La qualificazione si è conclusa con una prima fila tutta Mercedes, mentre le Ferrari non sono riuscite a posizionarsi tra i migliori. La sessione di qualifiche ha mostrato le performance delle diverse scuderie sul circuito australiano.

È di George Russell la prima pole della stagione 2026 di Formula 1 per una prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Australia. Il britannico ha dominato le qualifiche sul circuito di Albert Park mentre le Ferrari sono rimaste staccate, con il quarto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. "Sapevamo che la macchina era ottima", ha esultato Russell, "ma non eravamo certi del nostro potenziale. La macchina ha preso vita nel pomeriggio. Non è semplice guidare, ma sono fiducioso per la gara, anche se non sappiamo cosa potrà accadere". Completa la doppietta Mercedes Andrea Kimi Antonelli (+0"293), il 19enne italiano andato a muro in FP3 e messo in pista grazie a un lavoro straordinario del team. 🔗 Leggi su Iltempo.it

