La montagna lombarda ai tempi dei social fra selfie reel e notti nei bivacchi | in un anno salvataggi triplicati e cento morti

Negli ultimi anni, la montagna lombarda è diventata un'attrazione sempre più popolata, anche grazie ai social media. Tuttavia, questa crescente partecipazione ha portato a un aumento degli interventi di soccorso e a un incremento delle tragedie. In un anno, i salvataggi sono triplicati, con cento vittime. La facilità apparente delle escursioni ha spesso nascosto i rischi reali, sottolineando l'importanza di un approccio consapevole e preparato.

Lecco, 19 gennaio 2026 – Tutto bello, facile, senza fatica, senza preparazione né equipaggiamento, senza imprevisti. Perché nei reel e nei post sui social non si suda, non ci si infortuna, non si muore. In montagna invece sì: ci si stanca, si cade, a volte purtroppo si perde la vita. Nel 2025 i tecnici del Soccorso alpino e speleologico lombardo hanno soccorso 1.896 persone in 1.490 interventi di salvataggio, 250 in più del 2024. Novantanove i morti recuperati, più che in passato. BERGAMOTROVATO IN BUONE CONDIZIONI DAL SOCCORSO ALPINO L'84ENNE DISPERSO NELLA ZONA DELLA PRESOLANAFOTO DE PASCALE Un anno impegnativo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La montagna lombarda ai tempi dei social fra selfie, reel e notti nei bivacchi: in un anno salvataggi triplicati e cento morti Leggi anche: Dalla sacrestia ai reel: chi sono i sacerdoti dell’Agrigentino che raccontano la fede sui social Leggi anche: Lo sfruttamento ai tempi dell’algoritmo e dei social, Natalino Balasso al Comunale con 'Giovanna dei disoccupati' Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Incidenti in montagna, quasi 100 morti nel 2025 in Lombardia: “Impreparazione e sovraesposizione social” - In tutta la regione, il Soccorso alpino e speleologico lombardo è intervenuto con le squadre territoriali 1490 volte: “La prevenzione e la sicurezza sono determinanti” ... msn.com

17 ORE in SOLITARIA al BIVACCO della PACE a -10° | DOLOMITI | VLOG

Ci Saluta La Laura, una Ragazza Lombarda, per l'esattezza di Sondrio (in montagna al freddo e al gelo) È venuta a Taranto in vacanza e gli è piaciuta moltissimo per mare e sole e tutto il resto, mi ha inviato delle belle foto, che condivido con Voi... Che dit - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.