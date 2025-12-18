Compiti per le vacanze Jerry Calà | Non è possibile che gli studenti stiano sempre sui libri Poi si schiera a favore dei docenti | Ai miei tempi i genitori erano sempre dalla loro parte adesso è il contrario

Jerry Calà commenta i compiti per le vacanze, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra studio e tempo libero. Si schiera a favore dei docenti, ricordando come un tempo i genitori fossero più solidali con il ruolo scolastico. La Provincia di Bolzano invita le scuole a limitare i compiti natalizi, evidenziando un dibattito in corso tra esigenze educative e il diritto al riposo.

La Provincia di Bolzano ha lanciato un appello alle scuole per ridurre i compiti durante le vacanze natalizie. Il vicepresidente Marco Galateo ha inviato una lettera agli istituti scolastici in cui chiede di alleggerire il carico di lavoro assegnato agli studenti. L'obiettivo dichiarato è la tutela del benessere psicofisico dei ragazzi durante il periodo festivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

