Rugby Sei Nazioni | Inghilterra ci saranno tante novità contro l’Italia

L’Inghilterra annuncia diverse novità nella formazione che affronterà l’Italia nello stadio Olimpico di Roma durante il Sei Nazioni 2026. La squadra si sta preparando per la partita, con cambi e inserimenti nuovi tra i giocatori. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulla composizione della formazione e sulle strategie adottate.

L’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l’Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il pesante 42-21 subito contro l’Irlanda, il ct Steve Borthwick sembra intenzionato a rivoluzionare completamente la linea dei trequarti, deciso a dare un segnale forte dopo una prestazione giudicata insufficiente. Secondo le indiscrezioni della stampa inglese, l’unico superstite potrebbe essere Tommy Freeman, pronto però a cambiare ruolo e a spostarsi dall’ala al centro, segno evidente della volontà di ridisegnare assetti ed equilibri offensivi. A pesare sulle scelte del commissario tecnico... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra, ci saranno tante novità contro l’Italia Rugby, Sei Nazioni 2026: le favorite. Francia e Inghilterra in prima fila, l’Italia vuole sorprendereIl Sei Nazioni 2026 si presenta con gerarchie piuttosto delineate sulla carta, ma anche con diverse incognite che potrebbero sparigliare le carte. Leggi anche: LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri con tante assenze Rugby, Inghilterra-Nuova Zelanda 33-19: highlights Contenuti utili per approfondire Sei Nazioni Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Italrugby, gli Azzurri convocati per l’Inghilterra; Sei Nazioni 2026: una grande Irlanda demolisce l’Inghilterra. Gli highlights del match; Inghilterra-Irlanda: highlights Sei Nazioni. Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeoLeggi su Sky Sport l'articolo Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeo ... sport.sky.it Rugby, Sei Nazioni: gli azzurri aprono il cantiere all’Olimpico, Izekor suona la caricaPrimo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Maschile, che ha acceso i motori in vista della sfida contro l’Inghilterra, in programma sabato ... oasport.it Sei Nazioni, un incidente d'auto distrugge per sempre la coppa: trofeo in fiamme, verrà sostituito - facebook.com facebook #SeiNazioni, un incidente d'auto distrugge per sempre la coppa: trofeo in fiamme, verrà sostituito x.com