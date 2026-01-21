Il Sei Nazioni rappresenta uno dei tornei più storici e coinvolgenti nel rugby internazionale, capace di suscitare grandi emozioni. Per l’Italia, questa competizione è un’occasione per mettere in luce il proprio impegno e la passione per il gioco. Quesada sottolinea come sia importante mantenere la fiducia e la speranza, ricordando che anche i campioni del mondo hanno iniziato sognando.

Milano, 21 gennaio – “Il Sei Nazioni è il torneo con più storia, trasmette tanta adrenalina. Possiamo sognare, dobbiamo sognare, siamo campioni del mondo come sognatori”. Lo dice il ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, parlando nella sede di Sky a Milano per presentare il Sei Nazioni, che inizierà per gli Azzurri sabato 7 febbraio allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, già battuta due anni fa. ”Abbiamo tutti un livello di voglia mostruosa – aggiunge il selezionatore – noi arriviamo preparati ma sappiamo che contro la Scozia sarà un combattimento fisico. Abbiamo tanti infortunati ma questo darà l'opportunità ad altri di farsi avanti”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby, è già brivido Sei Nazioni per l’Italia. Quesada: “Possiamo e dobbiamo sognare”

Sei Nazioni, Quesada annuncia la lista dei convocati dell'Italia. Il 7 febbraio c'è la Scozia all'OlimpicoIl ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

Leggi anche: Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia rischia di perdere Ross Vintcent

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Dakar 2026: Bellina e Italtrans noni col brivido; Tomas Machac vince col brivido ad Adelaide, Humbert battuto; Pio Esposito entra e segna: l'Inter batte il Lecce, è campione d'inverno e prova la fuga; 3tre, il Numero Magico dello Sci su Sky Sport Arena.

Rugby, è già brivido Sei Nazioni per l’Italia. Quesada: Possiamo e dobbiamo sognareIl 7 febbraio l’esordio a Roma contro la Scozia. Il ct ha scelto i 33 per il raduno di Verona. Esclusiva tv per Sky e Now, in chiaro su TV8 tutti e cinque gli incontri degli azzurri. Novità Castrogiov ... sport.quotidiano.net

Rugby: Viadana vince a Rovigo dopo 15 anni, le 4 squadre di testa già in fugaROVIGO - La FemiCz Rovigo subisce la prima sconfitta stagionale, dopo 12 successi fra campionato e Coppa Italia, nel posticipo dell’8ª giornata della Serie A Elite di rugby. Allo stadio Battaglini, ... ilgazzettino.it

– 5ª Cus Genova vs Rugby Riviera: 17 - 22 Prima il brivido, poi la soddisfazione Si riparte, dopo la lunga pausa natalizia, con un inizio da incubo: 2 mete subite in 5 minuti. Ma le nostre ragazze non mollano e al 9° - facebook.com facebook