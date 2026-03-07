Durante la penultima giornata del Sei Nazioni, la nazionale italiana di rugby ha sconfitto l’Inghilterra all’Olimpico, segnando una vittoria storica. La squadra ha conquistato un risultato che non si era mai verificato prima in questa competizione. La partita si è conclusa con il successo degli azzurri, che hanno battuto gli avversari in un match ricco di emozioni.

Nei 30 match ufficiali disputati dal 1991 a oggi, gli Azzurri non erano mai riusciti a battere i "maestri della palla ovale". «È stata una partita durissima», spiegano, parlando di un sogno che si realizza Più di una vittoria, quasi un’impresa epica. È quella compiuta dalla nazionale italiana di rugby nella penultima giornata del Sei Nazioni: all’Olimpico gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra. Si tratta di un risultato storico, non solo perché è la prima volta che si realizza, ma anche perché gli inglesi sono considerati gli indiscussi maestri della palla ovale. Dalla prima partita del 1991 e per i 30 incontri ufficiali sul campo disputati da allora, l’Inghilterra aveva sempre vinto contro l’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rugby, l’Italia cambia la storia al Sei Nazione: arriva la prima epica vittoria sull’Inghilterra

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia fa la storia contro l’Inghilterra. Quesada: “Un grande passo avanti”Storica vittoria per l’Italia, che nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2026 batte l’Inghilterra per 23-18 conquistando il primo successo di...

Rugby, allo stadio Olimpico in 70mila per la vittoria dell'Italia al 6 Nazioni - Canale 10

Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Italia-Inghilterra a Roma per riscrivere la storia; Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo; Italia mai così bene e Inghilterra mai così male, nel rugby.

Classifica Sei Nazioni rugby 2026: l’Italia mette nel mirino il podio!L'Italia con la vittoria sull'Inghilterra stacca proprio gli inglesi in classifica e sale a quota 9, portandosi in solitaria al quarto posto del Sei ... oasport.it

Rugby, Italia-Inghilterra al Sei Nazioni 2026: il match all'Olimpico di RomaGonzalo Quesada ritocca la formazione con tre cambi rispetto al match con la Francia, intervenendo soprattutto tra i trequarti. Il primo è obbligato: fuori Capuozzo per infortunio, torna titolare da e ... sport.sky.it

NELLA STORIA Al Sei Nazioni, l’Italia del rugby ha vinto per la prima volta contro l’Inghilterra. Bravissimi ragazzi, siamo orgogliosi di Voi! x.com

Gli azzurri salgono al quarto posto in classifica del Sei Nazioni con 9 punti - facebook.com facebook