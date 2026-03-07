Rubiera aguzza l’ingegno C’è una difesa da aggirare

La Pallamano Rubiera torna in campo per il suo turno casalingo, un appuntamento importante nella corsa verso la posizione di vertice. La squadra si prepara ad affrontare una partita decisiva, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e evitare errori. I giocatori sono concentrati e pronti a mettere in campo tutto ciò che hanno, consapevoli dell’importanza di questa sfida.

Turno casalingo per la Pallamano Rubiera (19), la cui corsa verso il vertice non può permettere passi falsi. Dopo la sosta, infatti, i rossoblu sono impegnati nel match interno delle 18 contro Palazzolo (12) e vogliono tenere il passo della capolista Molteno, distante attualmente 2 lunghezze. I rivali odierni, pur andando a corrente alternata, spiccano per le loro doti difensive: le 295 reti subite nelle 11 giornate di Serie A Silver maschile, infatti, sono il secondo miglior score del girone dopo quello della battistrada. In Serie B scatta la seconda fase: nella poule promozione la Modula Casalgrande (9) ospita alle 18,30 Imola (4), mentre alle 20, a Castelnovo Sotto, il Marconi Jumpers (8) attende San Lazzaro (4); posticipato al 9 maggio, invece, il match della seconda squadra di Rubiera (4) sul campo del Bologna United (0).